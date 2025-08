Charles Leclerc ha conquistato inaspettatamente la pole position dopo un ultimo giro deludente per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il pilota monegasco ha battuto Piastri di soli 0,026 secondi, conquistando una pole position inaspettata.

Alle loro spalle George Russell e Fernando Alonso, quest'ultimo il migliore in qualifica. Il resto della Top 10 includeva Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Liam Lawson e Isack Hadjar.

La Q2 è stata quella in cui si sono verificate le eliminazioni più inaspettate, con Lewis Hamilton in testa, reduce da un'altra delusione con la Ferrari. Oltre al britannico, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Franco Colapinto e Kimi Antonelli non sono riusciti a qualificarsi per la pole.

In Q1, non abbiamo avuto eliminazioni importanti o a sorpresa, dopo che Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda sono stati eliminati al primo turno.

Risultati: Qualifiche GP dell'Ungheria

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Oscar Piastri 3 Lando Norris 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Lance Stroll 7 Gabriel Bortoleto 8 Max Verstappen 9 Liam Lawson 10 Isack Hadjar 11 Oliver Bearman 12 Lewis Hamilton 13 Carlos Sainz 14 Franco Colapinto 15 Kimi Antonelli 16 Yuki Tsunoda 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Nico Hulkenberg 20 Alexander Albon

Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori in vista del GP d'Ungheria?

Il Gran Premio del Belgio ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vitalità della Ferrari.

Nessuno dei piloti ha avuto margine di manovra sul circuito di Spa, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri durante la gara.

La Ferrari è riuscita a rimanere in gara, mentre Leclerc e Hamilton hanno approfittato della scivolata dei piloti Mercedes, e il pilota monegasco è salito sul podio. Un'altra delusione è che l'Aston Martin non ha potuto schierare nessuno dei suoi due piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 516 punti

2. Ferrari 248 punti

3. Mercedes 220 punti

4. Red Bull Racing 192 punti

5. Williams 70 punti

6. Kick Sauber 43 punti

7. Racing Bulls 41 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

