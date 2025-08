Lewis Hamilton ha parlato di nuovo del suo periodo difficile alla Ferrari e ha lasciato un messaggio che potrebbe preoccupare i suoi tifosi.

Il sette volte campione del mondo ha parlato alla stampa prima del GP d'Ungheria della pausa estiva e ha dichiarato quanto segue: "Sono sicuro che prima o poi ci saranno delle lacrime, e penso che sia davvero salutare. Questa è stata sicuramente... Voglio dire, le ultime stagioni, chissà quante, sono state difficili, a modo loro.

"Direi che questa è stata sicuramente la più intensa. Dal punto di vista lavorativo, integrarsi in una nuova cultura, in una nuova squadra. Non è andato tutto liscio sotto ogni aspetto, ed è stata una vera lotta. Sì, il mio spirito, ho decisamente bisogno di staccare la spina e ricaricarmi, stare con i bambini, ridere, lasciarmi andare.

"Sono sicuro che prima o poi piangerò, e penso che sia molto sano. Ma sono sempre entusiasta di gareggiare. Amo quello che faccio. Amo essere in Red. Amo lavorare con questa squadra. Ho molta fiducia in essa. È molto difficile da spiegare, ma avevo già molta fiducia quando ero nella mia squadra precedente.

"Col tempo, si costruisce quel cameratismo, e vedo la passione in questa squadra, e la adoro. Voglio solo dare il massimo. Certo, devo fare la maggior parte di questo, soprattutto in pista, e non sempre ci riesco. Ma anche dietro le quinte, vedo che possiamo sempre migliorare, e ci sono cose su cui posso migliorare. Sono molto emozionato per questa pausa.

"Penso che tutti, soprattutto quelli in fabbrica, si godranno molto questo periodo con le loro famiglie, e torneremo con molta energia per la seconda metà", ha commentato.

Correlato: Lewis Hamilton non si tira indietro e decide il futuro del capo squadra alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato