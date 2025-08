Lewis Hamilton ha espresso il suo pieno sostegno a Fred Vasseur, che continua a guidare il team Ferrari dopo il recente rinnovo del contratto. Il sette volte campione del mondo è lieto di avere l'uomo che lo ha portato alla squadra italiana e che rimarrà il suo capo.

Il pilota britannico, arrivato in Ferrari grazie a Vasseur, ha chiarito le sue dichiarazioni: "I miei commenti positivi su Fred sono noti, non c'è altro da dire. L'ho scoperto solo ieri. È la decisione giusta; Fred mi ha portato qui e voglio andare avanti", ha riferito PlanetF1.

Mentre il pilota britannico è impegnato a rafforzare la struttura del team Ferrari, esprime la sua piena fiducia in Vasseur. "Penso che Fred sia molto simile in questo senso. Sto ancora imparando come a Fred piace lavorare, ma mi fido ciecamente di lui, come ho sempre detto", ha detto Hamilton.

Correlato: McLaren in WAR e Hamilton mostra segni di VITA nelle prove del GP d'Ungheria

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato