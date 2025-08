Charles Leclerc ha rotto il silenzio sulla crisi che Lewis Hamilton sta attraversando da quando è arrivato in Ferrari.

Il pilota monegasco, parlando con gpblog, ha paragonato la sua situazione a quella del sette volte campione del mondo: "Non avevo molte aspettative perché non lo sapevo. Come pilota, guardi i dati degli altri piloti, ma c'è sempre una domanda: quando esci di curva, quanto dipende dal pilota e quanto dalla macchina?

"Ero molto curioso di vedere come mi sarei piazzato rispetto a Lewis. Ripeto, è ancora molto presto e non stiamo lottando per vittorie o pole position, il che cambia le cose per un pilota.

"Probabilmente è troppo presto per giudicare, perché è una nuova squadra per Lewis e sono sicuro che sta ancora capendo e imparando a conoscere tutti i diversi sistemi, nuovi sistemi per lui", ha detto.

Correlato: Lewis Hamilton non si tira indietro e decide il futuro del capo squadra alla Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato