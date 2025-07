La MISSIONE di Vasseur in Ferrari dopo il rinnovo

Ferrari ha annunciato in un comunicato ufficiale che Fred Vasseur vedrà prorogato il suo contratto con la squadra in vista del Gran Premio d'Ungheria di questo fine settimana.

Nonostante le critiche per prestazioni altalenanti in questa stagione, la Scuderia ha deciso di puntare su Vasseur, offrendogli un contratto pluriennale che rafforza le basi costruite fino ad oggi.

Il comunicato diffuso giovedì mattina recita: "Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare il rinnovo, attraverso un contratto pluriennale, del suo accordo con Fred Vasseur, che continuerà a guidare il team nelle prossime stagioni di Formula 1." Vasseur è entrato in Ferrari agli inizi del 2023, succedendo a Mattia Binotto, e il rinnovo del suo contratto sottolinea la volontà della squadra di consolidare e rafforzare la propria struttura. La capacità di Vasseur di guidare in situazioni di pressione, stimolare l’innovazione e raggiungere elevati standard di prestazione rispecchia perfettamente i valori e le ambizioni a lungo termine della Scuderia, garantendo un gruppo unito e determinato a migliorarsi costantemente.

Rinnovare il contratto di Vasseur significa proseguire lungo la strada tracciata finora: sotto la sua guida, il team si presenta focalizzato, coeso e pronto ad affrontare le sfide future, soprattutto in vista della pausa estiva che seguirà il Gran Premio d'Ungheria. La scelta di fidarsi ulteriormente del commissario tecnico conferma la volontà di Ferrari di investire sul talento e sulla leadership per ritrovare la continuità e l'eccellenza nella competizione.

Vasseur ringrazia la fiducia della Ferrari

In risposta alla notizia, Vasseur ha espresso sincera gratitudine per la fiducia accordatagli in un periodo particolarmente complesso. "Ringrazio profondamente la Ferrari per aver continuato a credere in me. Questo rinnovo non rappresenta soltanto una conferma, ma anche una sfida per rimanere concentrati e progredire ulteriormente. Negli ultimi 30 mesi abbiamo costruito fondamenta solide e ora è il momento di consolidarle con costanza e determinazione. Siamo consapevoli delle aspettative su di noi e lavoreremo insieme per fare il prossimo grande passo", ha dichiarato il commissario tecnico.

Nella classifica dei costruttori, Ferrari si trova a 28 punti di vantaggio su Mercedes, seconda in classifica, sebbene rimanga distaccata di 268 punti dalla testa, in mano a McLaren. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con 139 e 109 punti rispettivamente, occupano la quinta e la sesta posizione. Con questo rinnovo, il team dimostra di avere una direzione chiara e decisa per supportare Vasseur e affrontare con rinnovato impegno il futuro della stagione.

