Hamilton presenta alla Ferrari la sua candidatura per il titolo di F1

Lewis Hamilton si è confrontato direttamente con le figure di spicco della Ferrari per discutere lo sviluppo della monoposto e affrontare alcune criticità attuali relative all'SF‑25.

Durante l'incontro, il pilota ha trasmesso ai dirigenti un dossier articolato in due report: uno incentrato sulle problematiche tecniche del veicolo e l'altro volto a proporre una serie di interventi strutturali per ottimizzarne il rendimento.

Hamilton ha inoltre spiegato di aver dedicato parte del suo tempo a provare, per la prima volta, la vettura che sarà adottata nel 2026. Parallelamente, il pilota ha incontrato numerosi ingegneri per analizzare nel dettaglio gli aspetti tecnici, senza trascurare la sua condizione fisica, pur riconoscendo che il carico di allenamento è stato particolarmente impegnativo.

Hamilton cerca di rinnovare la Ferrari

Durante la conferenza stampa antecedente al Gran Premio del Belgio, Hamilton ha illustrato come abbia trascorso due settimane presso la fabbrica, organizzando il suo tempo in sessioni dedicate. "Abbiamo analizzato quanto accaduto nella gara precedente e valutato quali modifiche apportare", ha dichiarato il pilota, il quale ha condiviso queste giornate insieme a figure di alto profilo come il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna e il direttore del team Fred Vasseur.

Inoltre, Hamilton ha sostenuto brevi incontri con il responsabile dello sviluppo della monoposto, Loic Serra, e con altri dirigenti di reparti chiave. I colloqui hanno spaziato dall'ottimizzazione del motore per la stagione successiva alla messa a punto delle sospensioni anteriore e posteriore, aspetti che il pilota considera fondamentali per il progresso complessivo della vettura.

Nel prosieguo della stagione, il pilota ha presentato un approfondito report dopo le prime gare e, durante il periodo di pausa, ha fornito ulteriori documenti contenenti suggerimenti concreti per risolvere le criticità riscontrate. In un contesto segnato da intense sessioni di sviluppo e prove tecniche – con oltre trenta ingegneri impegnati nei dettagli del modello previsto per il 2026 – Hamilton ha sottolineato l'importanza di tali interventi per il futuro della scuderia, evidenziando al contempo come il suo impegno fisico durante l'ultimo weekend sia stato particolarmente oneroso.

