Mercedes e Verstappen potrebbero ROVINARE Antonelli e Colapinto in F1

Una nuova svolta si delinea nel futuro di Max Verstappen. Pur essendo legato alla Red Bull Racing fino al 2028, le recenti voci di corridoio fanno ipotizzare un possibile cambio verso la Mercedes, una mossa che potrebbe pesare non solo sul futuro del pilota olandese, ma anche su quello di Andrea Kimi Antonelli e Franco Colapinto.

Sebbene non sia un segreto che Verstappen abbia intrattenuto colloqui con la scuderia tedesca, la decisione definitiva rimane in sospeso. Si attende che, durante la pausa estiva – tra il Gran Premio d’Ungheria e quello dei Paesi Bassi – il pilota scelga la strada da percorrere nel mondo della Formula 1.

Nel frattempo, George Russell, cresciuto nelle fila della Mercedes, attende una definizione sul proprio futuro, dato che il suo attuale contratto scade quest’anno senza che sia emersa un’alternativa concreta.

Gli addetti ai lavori ipotizzano che, qualora Verstappen decidesse di passare alla casa tedesca, Russell potrebbe dover lasciare il posto per far spazio al tetracampeggione. A differenza di lui, il giovane talento italiano Kimi Antonelli, di soli 18 anni, resta al margine delle speculazioni mediatiche, con scarse dichiarazioni riguardo al suo eventuale ruolo nelle fila del team.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Kimi Antonelli, ceduto al team di F1 Alpine

La situazione assume una piega inaspettata nell’evoluzione della carriera di Verstappen. Secondo quanto riportato dalla rinomata La Gazzetta dello Sport, se il pilota olandese optasse per la Mercedes, è probabile che Kimi Antonelli venga temporaneamente messo da parte e ceduto all’Alpine.

In questo contesto, il giovane pilota avrebbe l’opportunità di guadagnare esperienza in regime di prestito, mettendo a punto il suo talento nella massima categoria. L’ipotesi si rende ancora più plausibile considerando che, dalla prossima stagione, l’Alpine utilizzerà motori Mercedes, un aspetto che faciliterebbe l’eventuale accordo.

Ulteriori complicazioni derivano dalle valutazioni interne all’Alpine: mentre Pierre Gasly ha confermato il suo valore, Franco Colapinto non ha saputo rispondere alle aspettative, soprattutto dopo il ritiro anticipato di Jack Doohan.

Inoltre, fonti della stampa italiana hanno rivelato che Toto Wolff, a capo della Mercedes, è stato avvistato in compagnia di Flavio Briatore, dirigente dell’Alpine, in Austria. Tale incontro è stato interpretato come un segnale della volontà di Wolff di esplorare nuove possibilità, incluso il potenziale arrivo nelle fila Mercedes del pilota di riserva Valtteri Bottas.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato