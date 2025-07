Programma e canali TV del GP d'Ungheria

Gli allenamenti di Formula 1 prenderanno il via venerdì 1 agosto 2025, in vista del Gran Premio ungherese.

Al circuito Hungaroring, Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare gli aggiornamenti apportati alla vettura, mentre Andrea Kimi Antonelli mira a confermarsi come una vera rivelazione e Carlos Sainz punta a estrarre il massimo dalla Williams. Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso intendono continuare il percorso positivo inaugurato con i recenti miglioramenti al monoposto.

Ecco tutto ciò che devi sapere per venerdì, con gli orari e i canali TV per seguire le prove in vari paesi, dall’America Latina a Spagna, Italia e Stati Uniti.

Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 1 agosto 2025

Iniziamo venerdì mattina nel continente americano con la prima sessione di prove libere. Di seguito gli orari d’inizio: Stati Uniti (orario del Pacifico): 04:30 hrs Messico: 05:30 hrs Stati Uniti (orario centrale): 06:30 hrs Colombia: 06:30 hrs Stati Uniti (orario orientale): 07:30 hrs Argentina: 08:30 hrs Spagna e Italia: 13:30 hrs

Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 1 agosto 2025

La seconda sessione di prove libere si terrà più tardi nella giornata. Consulta gli orari di inizio: Stati Uniti (orario del Pacifico): 08:00 hrs Messico: 09:00 hrs Stati Uniti (orario centrale): 10:00 hrs Colombia: 10:00 hrs Stati Uniti (orario orientale): 11:00 hrs Argentina: 12:00 hrs Spagna e Italia: 17:00 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti F1 in TV

Le seguenti emittenti dispongono dei diritti per trasmettere la F1 direttamente da Silverstone. Consulta la programmazione locale: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi selezionati. Guarda il Gran Premio d’Ungheria in 4K UHD con F1 TV Premium: clicca qui.

