Lewis Hamilton ha messo in discussione l’idea del ritiro dalla Formula 1, ma ha chiarito con decisione quale sia il suo obiettivo principale.

In una recente intervista a RTBF ha spiegato: “Non desidero arrivare alla fine e poi rimpiangere di non aver fatto abbastanza.

"Gli ultimi dieci anni li ho dedicati interamente a migliorare le mie prestazioni. Quando giungerà il momento del pensionamento, potrò concentrarmi su nuovi progetti senza limitazioni.

"Finché sarò in pista, la mia priorità resta la salute, il benessere mentale e il perfezionamento della mia tecnica di guida. Aspiro a diventare il miglior ingegnere e compagno di squadra, perché il mio obiettivo principale è vincere.

"È un percorso complesso e, osservando alcuni colleghi, mi chiedo come facciano a coniugare carriera e vita privata. Io, pur essendo stato giovane e vivendo esperienze simili, ho scelto di sfruttare al massimo il tempo limitato sulle piste.”

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

