Il vicepresidente Pirelli, Marco Tronchetti Provera, sostiene che Lewis Hamilton stia mostrando segni di difficoltà ad adattarsi alla Ferrari.

Secondo le dichiarazioni di Provera al programma "La Politica nel Pallone" su Radio Rai Gr Parlamento, citate dal Corriere Della Sera: "Hamilton, sappiamo tutti che è un grande pilota.

"Ora dobbiamo vedere come si adatta alla squadra e come cresce; ciò che conta è il suo impegno. Ha vinto tutto quello che un pilota può vincere, ma forse non vede ancora la Ferrari come l'opportunità per coronare una carriera straordinaria. Finora, le sue prestazioni non sono state stellari", ha osservato.

Correlato: UFFICIALE: la Ferrari affida un NUOVO contratto a una delle sue stelle!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato