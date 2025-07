Le ultime previsioni meteo per il GP d'Ungheria da Budapest

Después di ore di caos a Spa, a causa delle intense piogge della scorsa domenica, la Formula 1 si dirige verso il Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria 2025, che si disputerà questo weekend.

Con una prestazione impeccabile, Oscar Piastri è destinato a iniziare la pausa estiva in testa al campionato, qualora non insorgano imprevisti nel corso del weekend. Il pilota vanta ora un vantaggio di 16 punti nella classifica, dopo essere tornato sul tracciato dove aveva conquistato la sua prima vittoria, mentre Max Verstappen, quarto a Spa, resta indietro di 81 punti.

Il Gran Premio del Belgio aveva subito un ritardo di oltre un’ora domenica, a causa delle forti piogge e della visibilità ridotta in pista. La grande incertezza riguarda ora Budapest, che potrebbe trovarsi ad affrontare condizioni analoghe nel corso di questi giorni.

F1 returns to Budapest

Previsioni meteo per il Gran Premio d'Ungheria 2025

Venerdì, 1 agosto - FP1 e FP2

La prima sessione di prove dovrebbe registrare condizioni piacevoli, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da ovest. Non sono previste precipitazioni, il che rappresenta l’ideale per consentire ai piloti meno esperti, come Paul Aron, di familiarizzare con la monoposto durante la FP1. Successivamente, la FP2 vedrà mantenersi il clima favorevole: il sole continuerà a risplendere e la brezza leggera accompagnerà gli atleti, mentre la possibilità di pioggia, seppur in lieve aumento, resterà contenuta intorno al 15%.

Sabato, 2 agosto - FP3 e Qualifiche

Il rischio di pioggia aumenta per la sessione di sabato al Hungaroring, elemento che potrebbe influenzare la prova decisiva delle qualifiche. L’ultima sessione delle prove, la FP3, si preannuncia con una probabilità di piogge moderata, pari al 17%, in presenza di cieli sereni e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Durante le qualifiche, invece, la formazione di nubi potrebbe dar luogo a leggere pioggerelline, con una probabilità di precipitazioni che raggiunge il 43%, mentre le temperature saliranno e un soffio d’aria da ovest offrirà un rinfrescante sollievo sulla pista.

Domenica, 3 agosto - Gara

La giornata di gara si prospetta con un clima nettamente più asciutto: la mattinata vedrà il sole dominare, disperdendo le nuvole e aprendo la strada a temperature in aumento. Una pista particolarmente calda, priva di abbondante copertura nuvolosa o di piogge rinfrescanti, potrebbe comportare un maggiore consumo degli pneumatici nel corso di questo weekend costantemente afoso. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, intorno al 15%, mentre i venti continueranno a essere moderati.

