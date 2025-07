Che ne sarà di Antonelli? La Mercedes annuncia una decisione a sorpresa su Verstappen

Mercedes F1, sotto la guida di Toto Wolff, ha smentito le voci secondo cui la scuderia sarebbe interessata ad ingaggiare Max Verstappen.

Il pilota, quattro volte campione del mondo, starebbe rivalutando il suo futuro in Red Bull e, se decidesse di lasciare la squadra, le Silver Arrows sembrerebbero essere le candidate ideali per assicurarsi la sua firma. Nel frattempo, i contratti di George Russell e Kimi Antonelli scadranno al termine della stagione 2025, ma Wolff ha chiarito con fermezza di non avere alcuna intenzione di separarsi da questi talenti.

In un'intervista al quotidiano austriaco ORF, il direttore di 53 anni ha ribadito che la priorità assoluta è mantenere in rosa la formazione attuale, composta da piloti di grande talento. Ha anche raccontato di un curioso episodio: di recente, ha notato che gli aerei con cui viaggia lui e Verstappen si sono incrociati in Sardegna.

Pur divertendo i social con collage fotografici, Wolff ha sottolineato che una coincidenza vacanziera non implica una collaborazione nell'ambito della Formula 1, ribadendo il reciproco rispetto che da sempre caratterizza i rapporti nel paddock.

Antonelli e Russell al centro dell'attenzione

Sebbene Wolff esprima soddisfazione per l’attuale binomio, non nasconde la volontà di collaborare in futuro con una leggenda della Formula 1.

Infatti, durante la ricerca di un sostituto per Lewis Hamilton, diretto verso la Ferrari, Verstappen era inizialmente tra i nomi preferiti, fino a quando il giovane Antonelli non ha conquistato la fiducia della dirigenza.

Nel frattempo, il campione olandese si concentra sul migliorare i risultati in pista, cercando di tenere testa a piloti come Oscar Piastri e Lando Norris, in vista del Gran Premio d’Ungheria, appuntamento su un circuito che in passato gli ha riservato grandi soddisfazioni.

