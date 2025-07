Lo sgarbo che colpirà duramente l'ego di Hamilton

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, è stata recentemente messa in ombra da un collega durante una conversazione su chi sia il miglior pilota di tutti i tempi.

Il pilota della Ferrari, con sette titoli mondiali, 105 vittorie e numerosi record al suo attivo, è stato superato da un concorrente della griglia 2025, che ha scelto di mettere in luce l'attuale campione, Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto, uno dei tanti esordienti della stagione 2025, conta su un solido supporto grazie a Fernando Alonso, bicampione e suo manager. Inoltre, ha stretto un rapporto speciale con la stella della Red Bull, Verstappen. In un'intervista ad Autosport, Bortoleto ha raccontato come il campione olandese lo abbia sostenuto nel percorso in F1, arrivando a definirlo, insieme ad Ayrton Senna, come il migliore di sempre.

"Max è una persona straordinaria", ha dichiarato, evidenziando l'ammirazione per il modo in cui il pilota affronta ogni gara, comprendendo appieno la vettura e mostrando una notevole pazienza. "Per me, Max rappresenta l'esempio ideale a cui aspirare in termini di esperienza e conoscenza delle piste."

Gabriel Bortoleto si ispira a Max Verstappen, simbolo della F1

Verstappen guida la nuova generazione di stelle della F1

Debuttato in F1 a soli 17 anni, Verstappen conosce bene le difficoltà che i giovani devono affrontare competendo contro campioni affermati. Pur essendosi distinto per il particolare affetto riservato ad alcuni novizi, come Bortoleto, mentre altri, ad esempio Isack Hadjar, hanno espresso il loro apprezzamento per Hamilton, il pilota brasiliano ha scelto di seguire l'esempio del suo connazionale Verstappen.

Il giovane, 20enne, ha lavorato come ambasciatore del Team Redline, la scuderia di simulazione gestita da Verstappen, dimostrando una forte passione per gli eSports. Pochi sanno che il contributo decisivo del campione olandese è stato fondamentale per agevolare l’ingresso di Bortoleto in F1.

Dopo la vittoria in Formula 3, il giovane pilota è stato sostenuto da McLaren ed è entrato a far parte del programma di sviluppatori di Papaya, prima di debuttare in F2, dove ha conquistato il titolo. Nonostante le aspettative che il team di Woking gli riservasse un posto in F1, l’emergere di talenti come Lando Norris e Oscar Piastri ha ritardato questa opportunità.

Alla fine, Bortoleto ha firmato un contratto con Sauber, in vista della sua transizione verso Audi nella prossima stagione. Con Jonathan Wheatley, ex membro della Red Bull, a guidare il progetto, il legame con Verstappen si è rivelato determinante. "Con Max si è creata una relazione speciale: mi ha offerto tantissimi consigli e mi ha aiutato ad aprirmi camino in F1, dialogando con diverse persone del paddock a mio favore", ha rivelato Bortoleto.

Il pilota ha aggiunto: "Jonathan mi ha confidato che, ancor prima del mio arrivo in Sauber/Audi, Max aveva parlato molto bene di me. So che non ama esprimersi in pubblico, ma ha sempre dimostrato disponibilità nell’aiutarmi, riconoscendo i miei risultati."

