Antonelli zittisce le voci su Verstappen e chiede consiglio ad Hamilton

Kimi Antonelli resta in una posizione favorevole, sebbene il suo futuro in Mercedes sia ancora incerto.

Né lui né George Russell hanno confermato il rinnovo per la prossima stagione, ma il giovane pilota italiano ripone piena fiducia nel team, convinto che sappia sempre cosa sia meglio.

Negli ultimi tempi, si è parlato del possibile coinvolgimento di Max Verstappen nelle Silver Arrows. Nonostante le voci, sia il campione olandese sia Mercedes hanno prontamente smentito qualsiasi trattativa di trasferimento, facendo intendere però che i tedeschi valutassero una possibile uscita.

Secondo quanto dichiarato da Toto Wolff all'ORF, è molto probabile che Antonelli e Russell continuino a vestire i colori Mercedes nella stagione a venire, pur tenendo sempre in considerazione un talento del calibro di Max, eliminando così ogni possibile sorpresa.

Antonelli tranquillo per il suo futuro

Durante una conferenza stampa in Belgio, il giovane pilota è stato interrogato riguardo al suo futuro in Mercedes. Di fronte alla stampa, Antonelli ha risposto: "È la domanda del secolo", suscitando persino il sorriso di Lewis Hamilton, presente in sala, che ha scherzato dicendo: "Io so come comportarmi con Toto". L'italiano ha poi spiegato di non aver mai nutrito timori, sottolineando la conoscenza approfondita della situazione interna al team e i piani futuri presentati da Toto nelle recenti comunicazioni, elementi che lo rassicurano notevolmente.

Il gruppo Mercedes, fondendo gioventù ed esperienza, sta funzionando alla perfezione. "Io e George collaboriamo strettamente per ottenere grandi risultati, e l’atmosfera in fabbrica è decisamente positiva", ha spiegato Antonelli. "È stimolante vedere come tutto il team lavori al massimo non solo per l'attuale stagione, ma anche per prepararci al futuro. A soli 18 anni, posso dire di trovarmi in una posizione estremamente favorevole, un riflesso della dinamica del team e della sua capacità di anticipare ogni esigenza."

