Hamilton si unisce a Verstappen contro un nemico comune

Il Gran Premio del Belgio di F1 si è svolto con 80 minuti di ritardo rispetto al previsto a causa della forte pioggia sul Circuito di Spa-Francorchamps, e Lewis Hamilton ha appoggiato Max Verstappen dopo le lamentele del pilota olandese.

Hamilton ha dichiarato a GPFans: "La macchina andava molto meglio. Volevo provare a sfondare, ma credo che abbiano iniziato la gara troppo tardi.

Continuavo a ripetere alla radio: 'Possiamo correre, possiamo correre!'. Ma abbiamo continuato a fare giri dietro la safety car. Credo che abbiano reagito in modo eccessivo dopo l'ultima gara a Silverstone, quando non abbiamo chiamato la ripartenza a causa della scarsa visibilità.

Sono stati eccessivamente prudenti ora. Non avevamo nemmeno bisogno di una partenza lanciata. Sono sicuro che avremmo potuto partire da fermi, soprattutto alla fine del periodo di sicurezza, quando si stava formando una linea asciutta e non c'erano quasi spruzzi."

Alla fine, solo 7 giri sono stati percorsi a ritmo verde con gomme intermedie prima che venissero effettuati i primi pit stop per passare alle gomme da asciutto.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

