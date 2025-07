Ecco cosa è mancato ad Hamilton per salire sul podio del GP del Belgio.

Lewis Hamilton ha affrontato una situazione difficile al Gran Premio del Belgio, dovendo partire dalla pit lane, ma questo ostacolo non gli ha impedito di mettere in mostra una prestazione veramente straordinaria.

Il pilota britannico ha saputo lottare con determinazione, recuperando più di dieci posizioni nel corso della gara grazie a una guida precisa e coraggiosa. Il suo impegno costante e la capacità di adattarsi alle condizioni avverse hanno regalato agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello, dimostrando ancora una volta l’esperienza e il valore che lo contraddistinguono in pista.

Nonostante la rimonta impressionante, lo sforzo non è bastato per assicurargli un posto sul podio. Dopo la gara a Spa, Hamilton ha analizzato con chiarezza le difficoltà incontrate nel confrontarsi con il resto delle vetture in griglia. In un momento di riflessione durante la conferenza stampa, il campione britannico ha ribadito come, nonostante la sua prestazione superi ogni aspettativa in fase di recupero, elementi esterni, tra cui alcune decisioni arbitrali, abbiano complicato la sua scalata verso le posizioni d’onore.

Nelle sue parole, Hamilton ha dichiarato: "Avrei avuto bisogno di almeno altri dieci giri per raggiungere il terzo posto. I commissari hanno reagito in maniera eccessiva e una partenza a lancio non era necessariamente indispensabile." Questo commento sottolinea il suo punto di vista sulle dinamiche di gara, accendendo il dibattito su come certe decisioni possano incidere sull’esito di una competizione così esigente come la Formula 1.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la PEGGIORE notizia possibile per la Ferrari nel 2025

Come si è concluso il Gran Premio del Belgio 2025?

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!