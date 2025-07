Il gesto spettacolare di Hamilton con Antonelli in Belgio

Lewis Hamilton è stato immortalato mentre confortava il giovane pilota Kimi Antonelli, visibilmente provato, all’interno della furgonetta Mercedes dopo un weekend disastroso al Gran Premio del Belgio.

Entrambi hanno commesso errori costosi a Spa: né Hamilton né Antonelli sono riusciti a fare la differenza nelle sessioni di qualificazione del format sprint e nella gara principale. Tuttavia, il sette volte campione ha saputo reagire, assicurandosi il settimo posto e rientrando tra i dieci, mentre il debutante ha faticato, chiudendo al sedicesimo posto.

Domenica, poco prima dell’inizio della gara, il fotografo e conoscitore del paddock Kym Illman ha catturato un’emozionante scena all’interno del box Mercedes. Secondo Illman, “era da tempo che non vedevamo Lewis nel box della Mercedes Engineering, ma pochi minuti fa lo abbiamo notato presente”.

In quell’istante, Hamilton si sarebbe avvicinato a Kimi per offrirgli supporto dopo una sessione di qualifiche particolarmente difficile, rivelando così l’aspetto umano di un campione che conosce bene le sfide del motorsport.

Antonelli ha trovato sostegno in Hamilton

Hamilton conforta Antonelli

Dopo aver raggiunto il suo primo podio al Gran Premio del Canada, Antonelli non è riuscito a collezionare punti nelle ultime tre gare. Le difficoltà incontrate, soprattutto durante le qualifiche e la gara principale a Spa, hanno sottolineato quanto sia importante il sostegno dei veterani per un pilota alle prime armi come lui.

In un’intervista post-gara con Craig Slater di Sky Sports, Hamilton ha espresso grande ammirazione per il giovane indagato, commentando: “Non riesco a immaginare cosa significhi, a soli 18 anni, affrontare gare di questo livello”. Il campione ha poi aggiunto, tra risate e sincera stima, che il lavoro svolto da Antonelli è straordinario, soprattutto considerando che ha iniziato a correre ben prima di ottenere la patente, evidenziando la sua determinazione fin dal principio.

“Portare una responsabilità così grande non è semplice, ma Kimi ha dimostrato di saperla gestire, supportato da un team eccezionale e dalla presenza costante di Bono al suo fianco”, ha concluso Hamilton, lasciando trasparire fiducia e speranza per il futuro del giovane talento.

