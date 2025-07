Leclerc punta su Verstappen dopo il podio del GP del Belgio

Charles Leclerc è riuscito a concludere il Gran Premio del Belgio sul podio, piazzandosi terzo dopo una battaglia serrata con Max Verstappen.

Il pilota della Ferrari ha dovuto lottare con determinazione per ottenere il risultato, fronteggiando l'insistente pressione dell’avversario, che non intendeva cedere neanche un centimetro di vantaggio. Leclerc ha sottolineato che competere così direttamente con Verstappen è stata una vera sfida, ma la sua preparazione e il supporto del team gli hanno permesso di resistere fino al traguardo.

Il pilota ha preso il via dalla terza posizione a Spa-Francorchamps, con Verstappen subito alle sue spalle. La partenza, regolata in modalità rolling a causa delle forti piogge, ha offerto a Leclerc l’opportunità di contenere il suo rivale.

Durante la gara si è innescato un continuo duello: il pilota olandese ha mantenuto una distanza inferiore a due secondi dal Ferrari per tutto il corso della competizione, costringendo Leclerc a stare sempre all’erta.

Verstappen ha mantenuto meno di due secondi di distanza per tutta la gara

Max Verstappen ha dimostrato una notevole consistenza, restando a meno di due secondi dal Ferrari per l’intera gara, un’impresa tutt'altro che facile.

"Sapevamo che il via sarebbe stato complicato, poiché le nostre impostazioni erano diverse da quelle di Max e dei McLaren, le vetture dei quali erano maggiormente ottimizzate per le condizioni di pioggia", ha spiegato Leclerc. Il pilota ha poi aggiunto: "Sono davvero soddisfatto di essere riuscito a mantenere questa posizione, soprattutto sotto una pressione così intensa e in condizioni così difficili."

Verso la fine della gara, il contatto ravvicinato di Verstappen ha intensificato la tensione in pista. "Ho chiesto a Brian, il mio ingegnere, di concedermi un po' di spazio, perché in quel momento non avevo bisogno di ulteriori informazioni", ha raccontato Leclerc, evidenziando come la gestione psicologica e tattica si sia rivelata fondamentale per difendere il podio.

