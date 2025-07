La FIA annuncia la penalità di Hamilton per il GP del Belgio.

Lewis Hamilton ha vissuto un weekend disastroso al Gran Premio del Belgio. La stella della Ferrari si trova ora ad affrontare una sanzione della FIA prima della gara di Spa domenica, complicando ulteriormente la sua situazione.

Il pilota britannico, solito protagonista in pista, ha vissuto un’esperienza amara in Belgio, venendo eliminato sia nelle qualifiche per la gara sprint sia nella sessione principale, ottenendo al contempo un modesto quindicesimo posto nella corsa sprint di sabato.

Dopo che la Ferrari ha apportato consistenti modifiche al motore della sua monoposto, Hamilton costretto a partire dalla pit lane dovrà affrontare un inizio penalizzato. L’installazione di una nuova unità di potenza, un turbo, due generatori elettrici distinti, una batteria riformulata e un sistema elettronico di controllo aggiornato ha fatto superare al pilota i limiti consentiti per ciascun componente. Inoltre, il team italiano ha alterato il sistema di sospensioni senza il consenso della FIA, violando le regole del parc fermé.

Il sette volte campione del mondo dovrà iniziare la gara dalla pit lane, una decisione che potrebbe rivelarsi favorevole alla Ferrari. Hamilton si era qualificato in un deludente sedicesimo posto su venti piloti, dopo che il suo giro più veloce nella sessione Q1 di sabato era stato annullato. Le previsioni per Spa annunciano pioggia domenicale, aumentando la probabilità di attivazione dello safety car a causa delle condizioni particolarmente difficili per tutti i concorrenti.

Conosciuto per la sua abilità in condizioni di bagnato, Hamilton potrebbe sfruttare le nuove componenti e le modifiche apportate alla vettura per recuperare posizioni partendo dal fondo della griglia. Non solo la Ferrari si trova in difficoltà, ma anche Mercedes e Aston Martin hanno effettuato variazioni sui componenti motore delle loro vetture. I piloti Kimi Antonelli e Fernando Alonso, infatti, dovranno cominciare dalla pit lane a seguito di cambiamenti simili, mentre in griglia la McLaren domina la prima fila con Lando Norris, seguito da Oscar Piastri e dalla seconda fila guidata da Charles Leclerc, poco avanti al campione in carica Max Verstappen.

