Max Verstappen si è piazzato a pochi decimi di secondo da Oscar Piastri, mentre il sostituto di Sergio Pérez in Red Bull ha faticato a registrare i migliori tempi nella prima sessione libera del Gran Premio del Belgio.

La giornata non è stata particolarmente favorevole per Yuki Tsunoda, che ha concluso al 18° posto, superato unicamente da Franco Colapinto e Oliver Bearman. Al contrario, Oscar Piastri ha brillato ottenendo il giro più veloce in 1:42.022, superando Verstappen di 0,404 secondi, mentre Lando Norris si è assicurato il terzo posto, seguito da George Russell e Charles Leclerc.

Tra i primi dieci si sono distinti anche Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso e Isack Hadjar, con Carlos Sainz che ha concluso in undicesima posizione.

Resultados FP1 - GP del Belgio 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Max Verstappen 3 Lando Norris 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Kimi Antonelli 7 Lewis Hamilton 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Isack Hadjar 11 Carlos Sainz 12 Alexander Albon 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Liam Lawson 16 Esteban Ocon 17 Pierre Gasly 18 Yuki Tsunoda 19 Franco Colapinto 20 Oliver Bearman

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

