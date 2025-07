Programma e canali TV del GP del Belgio

Le sessioni di allenamento della F1 per il dodicesimo Gran Premio della stagione 2025 in Belgio inizieranno questo venerdì e promettono grande spettacolo.

Il circuito di Spa-Francorchamps si configurerà come il prossimo scenario in cui Lewis Hamilton, a bordo della Ferrari, cercherà di sfruttare gli aggiornamenti della vettura, mentre Andrea Kimi Antonelli continua a farsi notare come una rivelazione della stagione e Carlos Sainz punta a recuperare forma con la Williams. Anche Aston Martin, insieme a Fernando Alonso, mira a consolidare il recente slancio ottenuto grazie alle modifiche apportate al monoposto.

Per gli appassionati è importante segnarsi le fasce orarie adottate a livello internazionale. Di seguito una dettagliata ripartizione degli orari di inizio delle sessioni di allenamento e dei relativi canali TV, che variano tra l’orario Pacifico, Centrale e Orientale negli Stati Uniti, oltre agli orari per Messico, Colombia, Argentina, Spagna e Italia. Questa guida completa ti permetterà di seguire ogni istante delle emozionanti prove pre-gara da ogni angolo del continente. Non perdere l’occasione di vivere in prima persona ogni emozione della corsa, grazie a questa panoramica esaustiva.

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 18 Luglio 2025

Inizieremo la giornata in America con la prima sessione di prove. Ecco gli orari di inizio:

Stati Uniti (orario Pacifico): 03:30 hrs Messico: 04:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 05:30 hrs Colombia: 05:30 hrs Stati Uniti (orario Orientale): 06:30 hrs Argentina: 07:30 hrs Spagna e Italia: 12:30 hrs

Sprint Qualifying (FP2) - Venerdì 18 Luglio 2025

Stati Uniti (orario Pacifico): 07:30 hrs Messico: 08:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 09:30 hrs Colombia: 09:30 hrs Stati Uniti (orario Orientale): 10:30 hrs Argentina: 11:30 hrs Spagna e Italia: 16:30 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere la F1 dal circuito di Silverstone. Consulta la programmazione locale per essere sempre aggiornato:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+ In alcuni paesi selezionati è disponibile anche F1TV Pro.

