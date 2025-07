La Ferrari copia il trucco della McLaren per il GP del Belgio

Ferrari ha svelato un innovativo sistema di sospensione destinato a debuttare al prossimo Gran Premio del Belgio.

L’aggiornamento si basa su un sofisticato componente, già impiegato da McLaren dall’inizio dell’anno, che, insieme alla revisione dell’ala inferiore, mira a dare alla Scuderia un vantaggio competitivo decisivo. Con questo progresso tecnico, Ferrari intende migliorare le prestazioni dell’auto in vista delle sfide della seconda metà della stagione, puntando a trasformare l’innovazione in vittorie in pista.

La stagione 2025 era iniziata con ambizioni elevate per il team italiano. Nonostante il successo di McLaren, che ha conquistato il titolo costruttori, e il trionfo di Max Verstappen nel campionato piloti lo scorso anno, Ferrari aveva accumulato il maggior punteggio subito dopo la pausa estiva.

Tuttavia, dopo la sprint in Cina la squadra non è ancora riuscita a vincere una gara, mentre Charles Leclerc ha scalato il podio in diverse occasioni e Lewis Hamilton continua ad attendere il suo primo trofeo. La nuova sospensione potrebbe rappresentare la svolta necessaria.

Quale miglioramento di Ferrari?

Sul circuito di Spa-Francorchamps le performance deludenti potrebbero presto appartenere al passato. Durante i test all’Autodromo del Mugello è stata valutata la nuova sospensione posteriore, con risultati promettenti che hanno confermato l’efficacia dell’innovazione.

Pur avendo già sperimentato in Austria un nuovo alerone inferiore, Ferrari integra ora questo aggiornamento con il proprio SF-25, riposizionando una delle barre tipiche del sistema wishbone alcuni centimetri più in basso e dando vita alla tecnica definita “extreme anti-dive”.

Il nuovo meccanismo ottimizza la distribuzione del peso tra l’anteriore e il posteriore durante frenate e accelerazioni, consentendo alla vettura di affrontare le sollecitazioni in maniera equilibrata. In questo modo si evita che la parte frontale si inclini eccessivamente, compromettendo l’aerodinamica, oppure che il retro si sollevi, riducendo la downforce nella zona del diffusore. McLaren aveva già implementato questa innovazione nella sospensione anteriore e si prevede che Ferrari ottenga benefici analoghi con il nuovo progetto.

