CONFERMATA: SORPRESA Ferrari per il GP del Belgio

È stato confermato che la Ferrari avrà una grande sorpresa, la SF-25, per il prossimo Gran Premio del Belgio.

Secondo le informazioni di Motorsport, è stato confermato che la scuderia italiana avrà aggiornamenti sulla sua monoposto per la gara di Spa-Francorchamps: "La Ferrari invierà entrambe le SF-25 equipaggiate con le nuove sospensioni posteriori a Spa-Francorchamps.

"La Scuderia ha lavorato attentamente in preparazione della gara belga, dove il pacchetto completo di aggiornamenti tecnici sarà finalmente visto in azione. Le sospensioni, di cui si è tanto parlato, sono state ora aggiunte alle già impressionanti sospensioni posteriori, che hanno debuttato in Austria.

"Sull'impegnativo tracciato delle foreste delle Ardenne capiremo il potenziale della squadra rossa che affronterà la seconda parte di stagione, mentre lo staff tecnico guidato da Loic Serra si dedicherà a tempo pieno alla 678, la monoposto del prossimo anno", hanno dichiarato.

Come va il Campionato dei Costruttori prima del GP del Belgio?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

