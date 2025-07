Sainz denuncia il grande TRADIMENTO della Ferrari

Carlos Sainz ha raccontato in esclusiva cosa accadde durante il suo periodo in Ferrari, quando fu messo da parte in favore di Lewis Hamilton.

Il pilota ha vissuto una stagione di esordi particolarmente difficile con la Williams, esperienza che lo ha riportato alla mente i ricordi del suo passaggio in Ferrari e della sua repentina uscita dal team.

Durante un'intervista esclusiva a High Performance, Sainz ha spiegato: "Le trattative per il rinnovo del mio contratto con Ferrari si sono arenate in modo del tutto insolito. Stavamo discutendo sin da ottobre, ma la firma e gli accordi venivano continuamente rimandati. Non avevo mai il sospetto che qualcosa non andasse, anzi, le risposte che ricevevo erano sempre rassicuranti: 'Continueremo, ne sono certo'."

Per quanti anni ha firmato Carlos Sainz con la Williams?

Lunedì è stato ufficialmente annunciato che Sainz continuerà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo, Audi sembrava essere in pole position e persino Red Bull e Mercedes hanno dato un’occhiata al pilota spagnolo, mentre Alpine ne ha lodato le prestazioni. Alla fine, è stata la Williams a fare breccia nel cuore di Sainz, il quale ha scelto il team dopo un’attenta riflessione.

In un comunicato stampa, il team britannico ha svelato i dettagli dell'accordo: "Williams Racing annuncia che Carlos Sainz entrerà a far parte del roster piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con una decade di esperienza alle spalle, Sainz si unirà alla Williams proveniente dalla Scuderia Ferrari con un contratto di due anni, rinnovabile. Il pilota correrà accanto ad Alex Albon in una nuova era regolamentare, con l’ambiziosa missione di riportare la squadra nella parte alta della griglia. Continuerà a gareggiare con il numero 55."

