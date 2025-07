Il futuro di Kimi Antonelli e Max Verstappen alla Mercedes si sta definendo

Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes, ha offerto un aggiornamento sul futuro di Max Verstappen e sulla possibilità che il pilota passi dalla Red Bull Racing al team tedesco.

Con i contratti di George Russell e Andrea Kimi Antonelli in scadenza, tra poco si accende il dibattito sull’ipotesi di un trasferimento nel 2026, quando il panorama regolamentare vedrà cambiamenti significativi che potrebbero aprire nuove opportunità per il meglio talento internazionale.

Il sostegno all’idea di portare Verstappen in Mercedes è in crescita. Persino il direttore generale Ola Källenius ha dichiarato che vedere il campione con i colori argentati risulterebbe particolarmente allettante.

“Il miglior pilota merita la macchina migliore: la nostra missione è comporre il pacchetto ideale. Il 2026 porterà una rivoluzione nelle regole, aprendo la porta a nuove possibilità. Chissà, forse per Max potrebbe essere il momento giusto per un cambio di scenario,” ha spiegato. Wolff, seppur in maniera più cauta, ha manifestato il suo interesse per questa opzione.

Wolff non punta sul trasferimento di Verstappen

In un’intervista al canale austriaco ORF, Wolff ha sottolineato che la strategia per il 2026 passerà soprattutto attraverso il consolidamento della rosa attuale.

“La nostra priorità è mantenere George Russell e Kimi Antonelli, senza trascurare però Max e i suoi progetti futuri, una variabile che abbiamo già preso in considerazione,” ha precisato.

Secondo il direttore della scuderia, non si prevedono grandi sorprese per quanto riguarda un eventuale ingaggio di Verstappen nel prossimo ciclo.

