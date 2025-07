Mercedes rivela la condizione CHIAVE per l'ingaggio di Verstappen

Mercedes ha chiarito, tramite Sky Sports F1, che il suo interesse si concentra interamente su Max Verstappen.

Di recente è stato comunicato che Toto Wolff ha ricevuto il via libera per seguire da vicino il pilota olandese, mentre il dirigente italo-svedese sostiene che Verstappen potrebbe dare il meglio di sé guidando per la scuderia tedesca.

Pur essendo atteso un annuncio fondamentale sul suo futuro entro la fine di luglio, il quattro volte campione del mondo rimane legato alla Red Bull Racing fino al 2028; tuttavia, la flessione sportiva manifestatasi dal 2024 rende il destino della squadra austriaca sempre più incerto.

Källenius preferisce vedere Verstappen in argento

Il capo della squadra, Wolff, ha evidenziato con insistenza l’importanza di un dialogo diretto con un campione del mondo, sottolineando come la comunicazione costante sia fondamentale in un ambiente competitivo di altissimo livello.

Parallelamente, il manager Raymond Vermeulen ha confermato che sono in corso discussioni con il leader del team, precisando però che è prassi in Formula 1 scambiarsi informazioni senza che ciò implichi un impegno definitivo. L’alta dirigenza Mercedes punta fermamente sul talento di Verstappen: per Källenius, il miglior pilota merita la miglior vettura.

Secondo il responsabile, Verstappen rappresenta proprio quel pilota d’eccezione e, dotando la scuderia delle risorse adeguate, un trasferimento potrebbe concretizzarsi. “Nel 2026 le nuove regole e il rinnovato assetto competitivo apriranno ulteriori opportunità. Chi può dirlo con certezza? Tuttavia, sono convinto che Verstappen troverebbe in Mercedes il contesto ideale per esprimere appieno il suo potenziale”, ha concluso Källenius.

