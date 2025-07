La scelta incredibile della Ferrari rispetto ad Hamilton e Leclerc

Il capo della scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha vietato al campione di F1, Lewis Hamilton, di avvicinarsi troppo al suo compagno Charles Leclerc.

A metà stagione 2025, Leclerc ha lasciato Hamilton indietro, dominando le qualifiche in 8 delle 12 gare disputate. Il pilota monegasco ha collezionato quattro podi per la Ferrari, mentre Hamilton attende ancora il suo primo piazzamento tra i primi tre. Tuttavia, più che i confronti statistici, l'obiettivo principale per la seconda metà del campionato sarà perfezionare il ritmo dell'SF-25.

Fin dall'inizio dell'anno, Vasseur ha sottolineato in un'intervista alla RTBF belga l'importanza della competizione tra i due piloti, nonostante il raffinato intesa esistente. "Hanno un’intesa eccellente, ma un pizzico di rivalità è indispensabile. Non voglio che diventino migliori amici", ha spiegato il responsabile del team. "Non sono nemici, bensì concorrenti che devono impegnarsi costantemente per superarsi a vicenda. Questo è fondamentale e, a prescindere da tutto, l’atmosfera in pista resta estremamente positiva e sana."

Potrà la Ferrari invertire la rotta a Spa?

Hamilton e Leclerc si sfideranno con una versione potenziata della Ferrari al prossimo Gran Premio del Belgio, dopo aver testato la nuova sospensione posteriore a Mugello la scorsa settimana. Tuttavia, Leclerc non si è detto del tutto convinto, sostenendo che l'aggiornamento non abbia apportato differenze sostanziali nelle prestazioni.

La scuderia ha progressivamente guadagnato terreno da quando ha introdotto un aggiornamento al fondo dell’auto con l'SF-25 in Austria, pur continuando a dover affrontare alcune criticità fondamentali nella monoposto del 2025. Durante un weekend complicato a Silverstone, in condizioni di pioggia, entrambi i piloti hanno faticato a trovare l'aderenza necessaria, con Hamilton che ha nuovamente mancato di raggiungere il podio.

