Antonelli voleva LASCIARE la F1!

Kimi Antonelli ha recentemente ammesso di aver messo in discussione il proprio percorso, poiché conciliare una carriera in Formula 1 e gli studi si è rivelato estremamente impegnativo.

Il giovane pilota, annunciato come successore di Lewis Hamilton in Mercedes per la stagione 2025, ha suscitato non solo scalpore nel mondo del motorsport, ma ha anche segnato una svolta personale fondamentale, dimostrando di saper affrontare sfide sia in pista che fuori.

Antonelli ha ottenuto la patente a gennaio e, già a giugno, ha completato con successo l’ultimo anno di esami, superando ogni prova per diplomarsi. Questo duplice impegno tra studio e competizione esigeva sacrifici notevoli, ma il risultato ottenuto testimonia la sua determinazione e capacità di gestire le pressioni di due ambiti estremamente esigenti.

Durante un’intervista al Corriere della Sera, il pilota ha raccontato quanto fosse difficile bilanciare l’intensità della Formula 1 con la routine scolastica. “Mi importava molto, ma riuscire a conciliare entrambe le cose era un’impresa ardua. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto: continuare o arrendermi?”, ha confessato. Ha poi spiegato che, nonostante la costante assenza dall’aula creasse un peso notevole, il sostegno incondizionato di sua madre e l’aiuto dello Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, che gli ha permesso di recuperare le lezioni perse, sono stati determinanti nel fargli trovare la forza per andare avanti.

Antonelli ha saputo conciliare studio e Formula 1

Competirà Antonelli con Mercedes nel 2026?

Al momento il pilota non dispone di un contratto definitivo con Mercedes per il 2026 e gli anni a venire, nonostante il brillante inizio in Formula 1. Antonelli ha conquistato la sua prima pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami e ha raggiunto il podio per la prima volta insieme al compagno George Russell a Montreal, dimostrando un talento che promette grandi sorprese.

Tuttavia, se il tetracampeone mondiale Max Verstappen dovesse mostrare interesse per unirsi al team nella prossima stagione, Mercedes si troverà di fronte a una scelta difficile. L’esperienza e il profilo di Russell potrebbero garantirgli un posto stabile in squadra per il 2026, ma le continue rivalità e gli scontri pubblici con Verstappen potrebbero influire sulla decisione finale. Resta dunque da vedere come evolverà la situazione negli sviluppi futuri del team.

