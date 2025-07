ATTENZIONE: la Ferrari ha deciso la sua stella per il 2026!

Hanno rivelato la decisione presa dalla Ferrari con una delle sue stelle più importanti in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo un articolo di AutoSprint, il team di Maranello ha deciso di confermare Fred Vasseur in seguito a una serie di voci su un possibile licenziamento o una ristrutturazione.

"Secondo Fulvio Solms, collaboratore storico del Corriere dello Sport (il gruppo editoriale è lo stesso), la Ferrari intende confermare Vasseur per il 2026. Il prossimo anno in F1 cambierà tutto, dalle monoposto alle power unit, e le decisioni chiave per la maggior parte – se non tutte – sono già state prese dall'organizzazione tecnica, che si è arricchita di Loic Serra, che ora occupa la posizione di Direttore Tecnico precedentemente ricoperta da Enrico Cardile.

"Confermare Vasseur almeno per il 2026 sarebbe più che logico alla luce del calendario di F1 e del fatto che si sta affrontando una rivoluzione regolamentare", hanno riferito.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

