Il motivo per cui Verstappen non sarà MAI come Schumacher

Jacques Villeneuve si è espresso in maniera chiara sullo stile di guida di Max Verstappen, chiedendosi se il pilota olandese possa in qualche modo ricordare il sette volte campione del mondo Michael Schumacher.

Durante il podcast Red Flag, il canadese ha analizzato attentamente le prestazioni di Verstappen, evidenziando come il quattro volte campione si distingua nettamente dai suoi attuali rivali, mostrando un livello di competitività e determinazione unico nel panorama della Formula 1.

"Verstappen è una vera macchina da corsa – non molla mai. Indipendentemente dalle potenzialità offerte dalla monoposto, sa sempre trovare il massimo in ogni situazione. Certo, a volte il suo approccio risulta eccessivamente aggressivo, ma è proprio quella grinta a rendere ogni gara piena di emozioni", ha commentato Villeneuve con convinzione.

Verstappen vs Schumacher

Villeneuve ha poi spiegato perché paragonare Verstappen a Schumacher sia un'analisi fuorviante, dato che i due piloti presentano tratti e comportamenti molto diversi. "Le loro caratteristiche non sono paragonabili: Verstappen ha un carattere aggressivo, ma senza ricorrere a mosse scorrette, e questa distinzione è fondamentale. Anche gli errori più gravi – come quelli avvenuti in Spagna – possono capitare, ma la gestione dell’evento è stata decisamente discutibile. Nemmeno in una competizione come la Formula Ford si vede una situazione simile: se l’azione fosse stata intenzionale, entrambi i veicoli sarebbero finiti sulla ghiaia. Max si è fatto prendere dalla frenesia, rendendo la situazione evitabile, mentre Russell, che ha spinto Verstappen nella prima curva, meritava la sanzione."

"Inoltre, Verstappen non avrebbe mai dovuto cedere il sorpasso, anche se nella curva successiva ha cercato di ribaltare la situazione nei confronti di Russell. Modificando drasticamente traiettoria e velocità, la frenata e l’entrata in curva sono state completamente imprecise, evidenziando un evidente errore da principiante", ha concluso Villeneuve.

