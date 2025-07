Lewis Hamilton è PIÙ GRANDE della Ferrari?

Lewis Hamilton e la Ferrari sono due protagonisti di rilievo nel panorama della Formula 1, uniti sin dal 2025. Ma alla fine, chi detiene veramente l’ultima parola?

Fin dal suo ingresso il contributo commerciale del campione quarant’anni è stato impressionante. L’annuncio del suo ingaggio nel 2024 ha fatto lievitare la capitalizzazione della Ferrari di quasi 7 miliardi di dollari, mentre il suo primo post su Instagram realizzato con il team è diventato il più riuscito nella storia della F1. Tuttavia, mentre il sogno di Hamilton in rosso Ferrari brilla in maniera ineludibile, si pone un’interrogazione fondamentale: quando il team inizierà ad ascoltare i consigli del sette volte campione del mondo?

L’ex direttore del team Haas, Guenther Steiner, ha recentemente sollevato la questione durante un’intervista sul podcast Business of Sport, ipotizzando che Hamilton possa avere un’influenza persino maggiore rispetto al marchio stesso. Secondo Steiner, il pilota non si distingue solo per le sue prestazioni in pista, ma la sua immagine e i suoi successi superano i confini dello sport, portandolo a essere considerato, in certi casi, più influente del team per cui corre.

“In Formula 1, credo che solo Lewis Hamilton possa vantare un impatto superiore a quello di un’intera scuderia. La sua presenza e la sua personalità fanno sì che, anche fuori dal circuito, egli emergi più del team stesso. Mentre Max Verstappen è senza dubbio una figura cardine nel mondo delle corse, lui si concentra esclusivamente sulle gare; per Lewis la vita offre traguardi ben diversi. Quindi, quando si incontrano due giganti come la Ferrari e Lewis, non è raro sorga il dilemma: chi pesa davvero di più?”, ha spiegato Steiner.

Dovrebbe la Ferrari ascoltare Hamilton?

Le difficoltà incontrate da Hamilton con la Ferrari nel 2025 sono in parte riconducibili al fatto che guida una vettura di cui non ha contribuito allo sviluppo. Mentre il suo compagno, il monegasco Charles Leclerc, ha lavorato attivamente per evolvere e affinare l’auto, Hamilton ha dichiarato a Silverstone di voler infondere il proprio “DNA” nel progetto del 2026.

“La difficoltà è ancora palpabile. Guidare in questo equilibrio non risulta né comodo né sostenibile per il futuro”, ha commentato il pilota dopo il Gran Premio di Gran Bretagna. “Per questo sto lavorando a stretto contatto con Loic Serra e con tutto il team tecnico, affinché la prossima vettura possa essere parte integrante della mia identità e, si spera, rispecchiare al meglio le qualità che aspiro ad avere nel prossimo anno.”

Sebbene sia ancora incerto se l’influenza di Hamilton riuscirà a rimodellare il destino della Ferrari, è chiaro che il campione necessita di un’auto in cui sentirsi a suo agio, capace di valorizzare appieno le sue potenzialità per una lotta al titolo nel 2026.

