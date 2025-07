Hamilton entra in polemica con la Ferrari per colpa della Mercedes

Mercedes F1, guidata da Toto Wolff, ha lasciato ben intendere la solidità del legame con Lewis Hamilton, anche dopo che il sette volte campione ha deciso di passare alla Ferrari.

Wolff ha continuato a supportare Hamilton durante la sua esperienza in Ferrari, convinto che la scintilla vincente sia ancora viva nonostante una stagione 2025 un po’ deludente. In una recente intervista al The Wall Street Journal, il capo del team ha approfondito il rapporto con il pilota, sottolineando come l’amicizia tra i due resti intatta. Ha inoltre spiegato che, nei trasferimenti tra i Gran Premi, Hamilton preferisce viaggiare con il suo ex capo e i vecchi compagni, piuttosto che con i nuovi colleghi della Ferrari.

«È ancora un amico: lo vediamo in ufficio durante il weekend, chiacchierare con gli ingegneri e persino concedersi uno spuntino», ha osservato Wolff. «Dopo alcune gare, torna a viaggiare insieme a me. In questo modo, continuiamo a volare insieme la vecchia guardia: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton e io», ha aggiunto il dirigente.

Toto Wolff and Lewis Hamilton enjoyed world title success at Mercedes

Correlato: URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari!

Dovrebbe Hamilton aver scelto di rimanere alla Mercedes?

Con il senno di poi, è facile pensare che Hamilton avrebbe potuto trovare opportunità migliori restando alla Mercedes. Il team ha conseguito risultati solidi nel 2025 e si prospetta come uno dei principali candidati a dominare i nuovi regolamenti.

George Russell si distingue come l’unico pilota in questa stagione ad aver vinto un Gran Premio pur non essendo della McLaren o della Red Bull, affiancando Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris tra i soli vincitori del campionato.

D’altro canto, Hamilton non è riuscito a concludere una gara tra le prime quattro posizioni in questa stagione, mentre lui e il compagno Charles Leclerc non sono riusciti a sfruttare appieno il potenziale della SF-25.

Attualmente, il britannico occupa il sesto posto nella classifica piloti, con un distacco di 16 punti rispetto a Leclerc, mentre Piastri guida il campionato con un vantaggio di 131 punti sul sette volte campione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato