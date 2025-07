Svelati i GUADAGNI della Ferrari derivanti dai suoi MIGLIORAMENTI in Belgio

Hanno rivelato il guadagno che la Ferrari spera di ottenere con i miglioramenti apportati alla SF-25 in occasione del prossimo Gran Premio del Belgio.

Motorsport ha rivelato nuove informazioni sui nuovi componenti che la Scuderia porterà a Spa-Francorchamps, e questo è quanto dichiarato: "Ripetuti test al banco dinamico hanno sancito un guadagno di circa un decimo delle nuove sospensioni associate al fondo.

"Mentre i piloti presenti al Filming Day al Mugello il 17 luglio non hanno riscontrato differenze significative nelle prestazioni nei 100 km percorsi ciascuno sul tracciato ondulato del Cavallino.

"Qualcuno ha erroneamente interpretato un rifiuto del pacchetto: in realtà, le condizioni del Filming Day erano ideali solo per raccogliere dati di confronto a livello pista con la SF-25 standard e confrontare i numeri per verificare se il difetto principale, per cui le sospensioni erano state progettate, fosse stato corretto.

"Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno trovato una vettura con pneumatici dimostrativi, deliberatamente equipaggiata con un assetto fisso (le regolazioni non possono essere effettuate per regolamento) che non soddisfaceva le esigenze di nessuno dei due", ha commentato.

Correlato: CONFERMATA: SORPRESA Ferrari per il GP del Belgio

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato