Prost nomina il suo successore in F1

Alain Prost, quattro volte campione del mondo, ha espresso grande ammirazione per Oscar Piastri, il pilota della McLaren che guida la classifica e corre fianco a fianco con Lando Norris.

Il veterano vede in questo giovane talento un riflesso della sua stessa carriera e confida che Piastri possa un giorno ereditare il ruolo di punta, seguendo le orme di Max Verstappen. Il pilota australiano si distingue per la sua capacità di scegliere con precisione il momento ideale per attuare la manovra decisiva, qualità che il campione ha paragonato al proprio stile di guida.

Durante un importante evento di Formula 1, Prost ha analizzato la stagione in corso e lo stile di gara di Piastri, lodando la sua intelligenza in pista e la determinazione che lo contraddistingue in ogni corsa.

"Apprezzo molto il suo modo di comportarsi in pista: sa esattamente quando agire e con precisione esegue la manovra perfetta per superare gli avversari", ha dichiarato Prost. In questa sua prima stagione con concrete possibilità di lottare per il titolo, il giovane australiano si è già dimostrato solido, evitando errori gravi e mantenendo sempre la calma, qualità fondamentali per ambire ai massimi traguardi.

Correlato: URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari!

Prost elogia Piastri

Il campione ha sottolineato come Piastri possieda tutte le qualità necessarie per occupare un giorno il ruolo lasciato da Verstappen.

"Ho seguito Oscar per molti anni; vincere un campionato da esordiente e farlo per tre stagioni consecutive è davvero straordinario", ha affermato Prost.

Non sono molti i piloti capaci di raggiungere tali traguardi, ma il fattore fondamentale è che, oltre a conoscere alla perfezione il proprio mestiere, Piastri dimostra ogni minuto in pista quanto ami questa sfida e abbia ben chiaro il percorso da seguire per il suo futuro nel mondo della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato