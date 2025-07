Mercedes costringe Ferrari ad affrontare la sua brutale realtà

Toto Wolff ha invitato Fred Vasseur a mostrarsi più determinato, difendendolo con fermezza in qualità di responsabile del team di Formula 1.

Il dirigente Mercedes è stato al centro di aspre critiche dalla stampa italiana nel 2025, dopo una stagione particolarmente deludente per Ferrari e per i suoi piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Alcuni giornali sono persino giunti a ipotizzare un cambio alla guida del team, costringendo Vasseur a rispondere ai pettegolezzi, pur contando sul sostegno incondizionato degli atleti.

Recentemente, Wolff ha espresso il proprio appoggio al dirigente di 57 anni, sottolineando come sia fondamentale imparare a gestire l’entusiasmo e le opinioni appassionate dei tifosi.

"Forse è il caso di sviluppare una pelle più dura, perché in Italia se vinci vieni acclamato come un eroe e, se perdi, vieni etichettato da perdente. Quella stessa intensità è parte integrante della passione italiana e va accettata," ha commentato. "E’ chiaro, inoltre, che non c’è nessun altro più adatto a guidare questo team."

Wolff difende Vasseur in Ferrari

Wolff ha poi lanciato un avvertimento a Ferrari, invitando il team a non prendere decisioni affrettate per quanto riguarda la direzione strategica. Per illustrare l’importanza di costruire un progetto vincente, il dirigente ha ricordato i tempi in cui Jean Todt e Michael Schumacher portarono Ferrari al campionato.

"In molti team si assiste ad una costante rotazione dei vertici. In Formula 1 non si può comprare tempo, e occorre garantire ai leader lo spazio necessario per ristabilire l’equilibrio."

Il responsabile Mercedes ha infine ribadito il sostegno espresso da piloti come Hamilton e Leclerc, evidenziando le doti personali di Vasseur. "Fred è uno dei migliori manager di gara che abbia mai incontrato. Senza alcun dubbio, lo sceglierei ancora. È una persona autentica, schietta e lontana dalle intriganti manovre; conosce esattamente il suo mestiere e ha bisogno solo della fiducia per guidare il suo progetto, consapevole che in Italia gestire una squadra è complicato quanto dirigere la nazionale di calcio sotto costante pressione mediatica."

