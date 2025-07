Hamilton ringrazia la Ferrari per i nuovi design, ma NON per loro

Lewis Hamilton ha condiviso un sentito messaggio di congratulazioni sui suoi social network dopo aver svelato una serie di nuovi design ideati personalmente dal campione di Formula 1.

Il pilota, ormai 40enne, ha assunto lo scorso anno il ruolo di ambasciatore di Dior, una posizione che gli consente di partecipare attivamente ai progetti del marchio anche in veste di designer ospite. La sua passione, che va ben oltre il circuito, si esprime ora anche nel mondo della moda, ampliando ulteriormente un portfolio costellato di successi sia sportivi che creativi.

Hamilton ha presentato la sua prima collezione nel 2024 in collaborazione con il direttore artistico Kim Jones, dando vita a una linea lifestyle ispirata allo sport invernale. Oggi il sette volte campione torna con la sua seconda capsule collection con Dior, definita dal marchio come una perfetta sintesi tra l’estetica dinamica dello streetwear e una sofisticazione senza tempo.

I capi, caratterizzati da tagli studiati e volumi imponenti, si presentano in toni caldi che ricordano l’atmosfera suggestiva del tramonto. Sul suo profilo Instagram, Hamilton ha reso omaggio all’incredibile squadra che ha trasformato questo ambizioso progetto in realtà, esprimendo gratitudine per ogni momento condiviso durante il processo creativo.

Hamilton presenta la sua nuova collezione

Hamilton si è avvicinato al mondo della moda nel 2018 lanciando la sua prima collaborazione con il designer Tommy Hilfiger. Da allora ha vestito i panni di ambasciatore per marchi prestigiosi come Dior e lululemon, dimostrando che il suo talento creativo non conosce limiti. Nel 2025 il pilota ha avuto anche l’onore di ricoprire il ruolo di co-presidente al Met Gala, lasciando il segno sulla passerella durante eventi caratterizzati da temi forti come "Superfine: Tailoring Black Style", a conferma della sua influenza nel panorama della moda internazionale.

Oltre all’alta moda, Hamilton ha saputo farsi spazio nel mondo dello streetwear grazie al suo marchio Plus 44. La casa propone regolarmente edizioni limitate, lanciate proprio in occasione dei weekend di gara, destinando inoltre una quota dei profitti alla sua fondazione benefica Mission 44. Questa doppia capacità di coniugare eleganza e dinamismo fa di Hamilton una figura poliedrica, capace di attraversare in modo naturale i confini tra sport e moda, conquistando sia gli appassionati di corse che gli amanti del lifestyle.

Hamilton svela la sua seconda capsule collection con Dior

