Red Bull AUTORIZZA l'incontro di Verstappen con la Mercedes

Il consigliere della Red Bull F1, Helmut Marko, ha dato il via libera affinché Max Verstappen incontri la Mercedes per discutere del suo futuro in Formula 1.

Nonostante il pilota olandese abbia già conquistato quattro titoli consecutivi, la sua corsa verso un quinto trionfo, che lo porterebbe a eguagliare un record storico, è ostacolata dal fatto che la Red Bull non gli abbia ancora fornito una monoposto veramente competitiva.

Questa apertura al dialogo evidenzia il clima di incertezza che anima il mondo della F1, dove persino i campioni si trovano a valutare nuove opportunità per rafforzare il proprio percorso.

I rumor si sono riaccesi dopo il Gran Premio Britannico, quando Verstappen e il direttore Mercedes, Toto Wolff, sono stati avvistati insieme in Sardegna. Gli appassionati, seguendo le loro imbarcazioni fino al porto, hanno contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni.

L’ex pilota di F1 Ralf Schumacher ha perfino suggerito che ci sarebbe stato un incontro tra il campione olandese e il capo del team tedesco, mentre alcuni membri della Red Bull hanno insistito che si trattava soltanto di una coincidenza.

Marko si è arreso nelle trattative contrattuali con Verstappen?

Attualmente, Verstappen occupa il terzo posto nella classifica della stagione 2025, che ha ormai raggiunto il suo punto di svolta. Con sole 12 gare rimaste, l’attuale campione dovrà dare il massimo se vuole superare i rivali della McLaren e riconquistare la vetta della classifica.

Pur avendo spesso dichiarato il desiderio di trascorrere l’intera carriera con la Red Bull, le prestazioni complicate del RB21 lo portano oggi a riconsiderare le sue opzioni. Inoltre, il direttore Mercedes, Toto Wolff, ha già manifestato interesse per il pilota; se la seconda metà della stagione dovesse continuare a riservargli difficoltà, potrebbe essere ormai impossibile convincerlo a restare.

