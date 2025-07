La principale DIFFERENZA tra Verstappen e Hamilton

Guenther Steiner è convinto che vi sia una differenza fondamentale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per quanto riguarda l’eredità che stanno costruendo nella Formula 1.

L’ex responsabile del team Haas ha evidenziato come la reputazione di Hamilton, soprattutto ora che corre per la Ferrari, rappresenti un valore aggiunto che va ben oltre la pura prestazione in pista.

"In Formula 1, al momento, solo Lewis è in grado di curare la propria immagine anche al di fuori delle corse. Max è sicuramente un pilota eccezionale, ma la sua vita è interamente dedita al mondo delle competizioni", ha spiegato Steiner.

Hamilton, invece, ambisce a traguardi che superano il confine del rettilineo: in Ferrari si assiste alla convivenza di due grandi stelle e a volte sembra emergere una sorta di rivalità silenziosa, che pone in discussione chi dei due possa definirsi il vero protagonista, Ferrari o il pilota britannico.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, Hamilton opterebbe per un salario base più contenuto, che potrebbe poi beneficiare di notevoli incrementi grazie alle bonus legate alle prestazioni. Il quotidiano italiano anticipa che il campione incasserà circa 40 milioni di euro a stagione.

Il contratto prevede una durata di due anni, con un'opzione per un terzo anno, il che significa che il sette volte campione del mondo potrebbe facilmente superare la soglia dei 100 milioni di euro in soli due anni, grazie anche agli incentivi extra.

