Il GRANDE PROBLEMA per Hamilton in Ferrari

Guenther Steiner è convinto che un solo pilota sia riuscito a superare l'intero concetto di scuderia in Formula 1: Lewis Hamilton.

Ex team principal di Haas, Steiner ha spiegato come il prestigio del britannico, ora in forza alla Ferrari, vada ben oltre quello di un'intera squadra, dimostrando un impatto che travalica i confini dello sport.

"Ritengo che in Formula 1 l'unico pilota capace di incidere più di una scuderia sia Lewis Hamilton. La sua presenza in pista e il suo immenso status, che si estende ben oltre il circuito, lo rendono una figura unica, tanto da essere paragonabile a quelle eccelse del calcio, dove il talento brilla sia sul campo che fuori," ha osservato Steiner.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

In Ferrari, secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più contenuto, incrementabile tramite importanti bonus legati alle prestazioni. Il quotidiano italiano evidenzia che il sette volte campione del mondo guadagnerà circa 40 milioni di euro per stagione.

Il contratto, della durata di due stagioni con opzione per un terzo anno, consentirebbe così al pilota di superare comodamente la soglia dei 100 milioni di euro complessivi, grazie anche agli incentivi legati ai risultati ottenuti.

