SVELATO: Le cicatrici che hanno forgiato l'eredità di Hamilton

Il padre di Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, ha recentemente ripensato ai sacrifici e alle difficoltà della propria giovinezza, offrendo importanti consigli tratti dalla sua esperienza personale.

In un’intervista ha confessato che, da giovane, non aveva nulla di buono e ha ricordato la tragica perdita della madre all’età di 16 anni, un evento che lo costrinse a lasciare la casa e a lottare per trovare lavoro e un tetto sopra la testa.

Nonostante le avversità, Hamilton ha visto la sua vita cambiare gradualmente in meglio. “Ogni volta che nasce un’opportunità va colta al massimo e bisogna credere nel cambiamento”, ha spiegato. Durante il Gran Premio d’Australia dello scorso marzo, il suo gesto paterno, abbracciando Isack Hadjar visibilmente scosso da un incidente nella sua prima gara di Formula 1, ha riscosso ampi consensi. Questo atto di empatia ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione, in quanto consulente della FIA nel programma di Sviluppo dei Giovani Piloti.

Quando viene chiesto un consiglio agli altri genitori, Hamilton sottolinea che non esiste un manuale per crescere un figlio e che si impara giorno dopo giorno, commettendo inevitabilmente degli errori. “Nessuno è perfetto, ma ogni padre desidera che i propri figli diventino persone ancora migliori. Ricordo quando Lewis, a soli sei anni, giocava con le macchinine telecomandate nel cortile di casa: sognavi che crescesse diventando un esempio di integrità. Anche il mio altro figlio, Nicolás, rappresenta tutt’altro che il comune, ed entrambi mi riempiono di orgoglio e, sono certo, ispireranno molti”, ha concluso.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, in Ferrari Hamilton potrebbe optare per un salario base più contenuto, che verrebbe notevolmente incrementato da bonus legati ai risultati. Il quotidiano italiano stima che il sette volte campione del mondo guadagnerà circa 40 milioni di euro a stagione.

Il contratto, della durata iniziale di due anni con opzione per un terzo, potrebbe portare il pilota a un guadagno totale di 100 milioni di euro in due anni, se si includono tutti gli incentivi.

