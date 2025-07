Il padre di Hamilton rivela il momento che ha CAMBIATO la vita di Lewis in F1

Il padre di Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, ha raccontato un episodio fondamentale dell’infanzia del sette volte campione del mondo, episodio che ha segnato l’inizio del suo percorso verso la Formula 1.

Sin da piccolo, Lewis si è dedicato al karting a soli sei anni e, col tempo, ha iniziato a fare i primi passi nell’automobilismo con la McLaren, squadra che nel 2008 era guidata dal leggendario Ron Dennis.

Recentemente, Anthony Hamilton ha ricordato come, intorno ai dieci anni, suo figlio abbia avuto l’opportunità di incontrare Ron Dennis, un evento che avrebbe profondamente cambiato il destino del giovane pilota. Racconta che, durante gli Autosport Awards, Lewis si avvicinò al direttore e dichiarò: “Sogno di correre per la McLaren”, a cui Dennis rispose consegnandogli il suo numero e invitandolo a tornare tra nove anni. Quel momento, spiegò Anthony, fu come un segnale: un’occasione unica che spinse il giovane a dare il massimo per trasformare in realtà il suo sogno, partendo da un lavoro ordinario e ignorando la portata che il karting avrebbe avuto nella sua vita.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, in Ferrari Hamilton optarebbe per un salario base più contenuto, che potrebbe però aumentare considerevolmente grazie a bonus legati alle prestazioni.

Le fonti indicano che il sette volte campione del mondo incasserà circa 40 milioni di euro a stagione e che il contratto, della durata di due stagioni con un’opzione per un terzo anno, potrebbe far raggiungere al pilota guadagni complessivi superiori ai 100 milioni di euro in due anni.

