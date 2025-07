Mercedes, Ferrari e tutti i cambiamenti nella galleria del vento per il resto della stagione

Nel mondo della Formula 1, il tempo impiegato nel tunnel del vento rappresenta un elemento fondamentale per l’efficienza aerodinamica delle vetture. Da diversi anni, questo parametro viene assegnato in base alla posizione dei costruttori in campionato, un’iniziativa della FIA che mira a equilibrare le prestazioni e a facilitare una concorrenza più serrata tra i team. A partire dalla metà della stagione, verranno introdotti cambiamenti significativi che promettono di ridisegnare ulteriormente le strategie di gara, rendendo il sistema ancora più trasparente e competitivo. Durante la prima metà della stagione, i dati relativi alle prestazioni dei costruttori nel 2024 sono stati utilizzati per determinare l’allocazione del tempo nel tunnel. In pratica, la McLaren poteva contare su un utilizzo del 70% del tempo dedicato alle prove aerodinamiche, mentre squadre come Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams e Sauber hanno visto percentuali che oscillavano tra il 75% e il 115%. Questo sistema aveva l’obiettivo di premiare le prestazioni pregresse, garantendo risorse variabili in base al rendimento. Dopo le prime dodici gare, con il completamento della fase iniziale del 2025, si apre un nuovo capitolo per la gestione delle risorse aerodinamiche. Per la seconda metà del campionato, il tempo nel tunnel verrà ridefinito in base al posizionamento attuale dei costruttori, offrendo così un quadro competitivo aggiornato. Questo cambiamento consentirà ai team di adattare le proprie strategie e di rivedere le modalità di sviluppo delle vetture, con l’obiettivo di rendere le prestazioni più omogenee e competitive ulteriormente. Correlato: URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari! Quanto tempo a disposizione nel tunnel avranno le squadre nel prosieguo della stagione? Mercedes passerà dal 85% al 75%, mentre Ferrari vedrà un incremento dal 75% all’80% e Red Bull subirà un aumento dall’80% all’85%. Williams, che all’inizio dell’anno contava su una quota del 110%, potrà disporre soltanto del 90% nella seconda metà del campionato. Inoltre, Haas vedrà ridursi la propria percentuale dal 100% al 95%, mentre Racing Bulls scenderanno dal 105% al 100%. Sauber, invece, scenderà dal 115% al 110% e Alpine subirà il cambio più marcato, passando da un 95% a un sorprendente 115% alla fine della classifica.

