Il futuro di Alonso in Aston Martin è determinato dalla Mercedes?

Aston Martin, squadra in cui corre Fernando Alonso, ha svelato importanti aggiornamenti riguardo al futuro delle sedili Mercedes e al destino della propria scuderia.

Una dichiarazione inaspettata ha infatti dissipato i dubbi sull’eventualità che George Russell, ora in una posizione precaria in F1, possa approdare al team di Silverstone nel 2026. Attualmente Russell corre con la Mercedes, ma i contratti sue e del suo compagno d’equipaggio, il giovane Kimi Antonelli, scadranno a fine anno, gettando un’ombra incerta sul suo futuro.

Il pilota di 27 anni è sotto i riflettori dopo gli ultimi weekend di gare, con voci secondo cui Mercedes potrebbe pensare di sostituirlo con Max Verstappen già dalla prossima stagione. Allo stesso tempo, le prospettive per l’olandese in forza alla Red Bull appaiono sempre più fragili, spingendo Russell a considerare nuove opportunità all’interno del paddock.

Martin Brundle, di Sky F1, ha confermato che Russell sta attivamente dialogando con altre scuderie, nel caso in cui Toto Wolff convinca Verstappen ad unirsi agli Silver Arrows. Potrebbe quindi Aston Martin rappresentare una valida opzione per l’ex pilota della Mercedes? È sufficiente ricordare che, nella giovane storia del team, il proprietario Lawrence Stroll ha scelto di affiancare suo figlio a un ex campione di F1, un traguardo che Russell non ha ancora raggiunto.

La formazione attuale di Aston Martin vede in pista Fernando Alonso e Lance Stroll

Aston Martin risponde alle voci sui contratti in F1

Andy Cowell, direttore del team Aston Martin, ha commentato il futuro dei propri piloti, confermati in scuderia fino alla fine del 2026. Pur contando sulla presenza consolidata di Fernando Alonso e Lance Stroll per la prossima stagione, Cowell è stato interpellato in merito alle speculazioni che vedrebbero coinvolto Russell in un possibile cambio di scuderia per l’anno prossimo.

Cowell ha spiegato: «Abbiamo una fortuna incredibile e ci attende un percorso emozionante fino al '26. Stiamo aggiornando il nostro motore in collaborazione con Honda, affinando l’aerodinamica con l’aiuto di Adrian [Newey] e beneficiando di nuove strutture».

Ha inoltre sottolineato: «Il fatto di avere Lance e Fernando confermati per il prossimo anno non solo ci permette di sviluppare le tecnologie necessarie per il '26, il '27 e oltre, ma contribuisce in maniera significativa al concept della vettura». Il dirigente ha continuato: «I lavori in galleria del vento non si concentrano esclusivamente sui parametri aerodinamici, ma valutano anche lo spazio dedicato al pilota: quanta comodità c’è all’interno della cabina? Adrian tende a renderla abbastanza compatta, creando un ambiente davvero ristretto. La certezza di poter contare su due piloti fino al 2026 è un grande vantaggio per il team». Con queste dichiarazioni, Cowell ha chiaramente fatto intendere che, qualora Russell decidesse di cercare nuove prospettive in Formula 1, è improbabile che Aston Martin offra il posto giusto.

