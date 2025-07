Antonelli e Russell nell'incertezza totale in Mercedes grazie a Verstappen

Andrea Kimi Antonelli non ha ancora la certezza su chi sarà il suo compagno in Mercedes per la prossima stagione, situazione che rimane alquanto incerta in un contesto fortemente influenzato dalla presenza di Max Verstappen.

Anche il futuro del pilota britannico George Russell resta avvolto nel dubbio, poiché fonti autorevoli all'interno del paddock suggeriscono che Russell abbia iniziato a esplorare nuove opportunità con altre scuderie.

Attualmente in un anno contrattuale, il corridore potrebbe trovarsi a dover ricostruire la propria carriera, specialmente con il campione in carica Verstappen legato alla sua posizione e pronto a fare mosse sul mercato.

Tuttavia, mentre Russell mantiene un atteggiamento sereno, assicurando di ricevere a breve una nuova offerta e negando recenti voci di trattative alternative, il noto commentatore Martin Brundle ha messo in discussione questa versione. Durante la sua intervento su Sky Sports F1, Brundle ha dichiarato: "Sono convinto che Mercedes, e in particolare Toto Wolff, riponga enormi fiducia in Kimi Antonelli come futura stella, e sono a conoscenza del fatto che George abbia avuto contatti con altre squadre."

George Russell potrebbe essere messo da parte da Toto Wolff se Max Verstappen diventa disponibile

Correlato: URGENTE: dicono che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari!

Verstappen rappresenta un serio problema per Russell

Brundle ha inoltre osservato che, qualora Mercedes decidesse di puntare su Antonelli, questo non rappresenterebbe necessariamente un vantaggio per Russell, il quale potrebbe ritrovarsi a ricoprire nuovamente il ruolo di copilota, simile ai suoi anni passati all’ombra di Lewis Hamilton, pluricampione.

"Avrebbero veramente voglia di affrontare il rischio di schierare Antonelli, la futura punta della squadra, contro un Max Verstappen che ha più volte messo in crisi i suoi compagni per via della sua incredibile velocità? Non vorrebbero certo perdere George, infatti uno dei loro pilastri, che viene sempre tutelato con cura. Va inoltre considerato che Verstappen porta con sé anche delle complicazioni; il suo carattere difficile e le recenti tensioni con altri colleghi hanno spesso complicato la gestione interna. Resta da vedere come si evolverà la situazione, ma se fossi alla guida di una scuderia di Formula 1 e avessi l’opportunità di assicurarmi Verstappen, sicuramente lo terrei d’occhio", ha spiegato Brundle.

La tensione tra Russell e Verstappen è ormai palpabile: nei dodici mesi scorsi i due si sono trovati protagonisti di diversi episodi ad alta tensione. In particolare, quando la stagione 2024 sembrava volgere al termine, Russell non ha esitato a definire il pilota olandese "abusivo". La rivalità, che si è ulteriormente acuita nel 2025 dopo una collisione deliberata durante il Gran Premio del Canada, ha portato a una severa sanzione nei confronti di Verstappen, sottolineando come il rapporto tra i due continui a evolversi in termini di dinamiche e tensioni sul circuito.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato