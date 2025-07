URGENTE: La Ferrari prende una decisione inaspettata su Fred Vasseur

Notizie urgenti dalla Ferrari: a quanto pare, hanno preso una decisione inaspettata riguardo al team principal Fred Vasseur.

Secondo quanto riportato dal CorriereDelloSport, la scuderia italiana ha in mente un piano per la posizione del suo manager: "Oggi, Elkann vorrebbe nominare un super-capo al di sopra di Vasseur, riproducendo di fatto un assetto tipo McLaren (Brown-Stella) o Sauber (Binotto-Wheatley).

"Ma Fred non è uno che accetta vincoli, come ha dimostrato all'inizio del 2023, chiedendo a Elkann il pieno controllo e mano libera. Ha ottenuto tutto, quindi a questo punto il francese, pur con pieni poteri a Imola, è in dubbio.

"I piloti sono ancora dalla sua parte, soprattutto Hamilton, e la società no, ma Elkann sa anche che l'uomo, sebbene con un contratto limitato al 2025, ha già tutti i rischi dei piani per il 2026 nelle sue mani", hanno riferito.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

