Lewis Hamilton è classificato SOPRA la Ferrari

Secondo quanto riportato, un noto personaggio della Formula 1 avrebbe messo Lewis Hamilton al di sopra della Ferrari.

Gunther Steiner, ex team principal della Haas, ha parlato a Business of Sport dell'arrivo del sette volte campione del mondo e ha dichiarato quanto segue: "Penso che in Formula 1, l'unico che sia al di sopra di una squadra sia Lewis Hamilton.

La sua presenza, il suo status, sono enormi anche al di fuori dello sport, perché è questo che conta. Sei grande all'interno dello sport, ma se diventi grande al di fuori dello sport, sei più grande della squadra stessa. Lo stesso accade anche nel calcio.

"Penso che in Formula 1, l'unico che può dirlo in questo momento sia Lewis. Credo che lo stiamo vedendo ora con Lewis e la Ferrari: sono due grandi marchi insieme e a volte c'è quasi un conflitto: chi è più grande, la Ferrari o Lewis?", ha osservato.

Correlato: IMPORTANTE decisione della Ferrari con Lewis Hamilton

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato