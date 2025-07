IMPORTANTE decisione della Ferrari con Lewis Hamilton

La Ferrari ha rivelato di aver preso una decisione importante con Lewis Hamilton, che avrà un impatto sullo sviluppo della vettura.

RacingNews365 ha raccolto una serie di dichiarazioni di Jerome d'Ambrosio, direttore della scuderia italiana, sui piani per il prossimo futuro e sull'influenza che il sette volte campione del mondo avrà.

"È davvero interessante, perché le riunioni in fabbrica spesso dimostrano che i piloti hanno richieste concettuali molto simili su ciò che desiderano dall'auto. Stiamo cercando di tenerne conto. Naturalmente, parte dello sviluppo consiste nell'offrire un pacchetto che massimizzi carico e prestazioni.

"Tuttavia, c'è anche molto che si può fare per garantire che i piloti abbiano gli strumenti e le condizioni giuste in cui lavorare e per garantire che possano adattare l'auto il più possibile al loro stile di guida", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

