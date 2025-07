Russell o Antonelli se ne vanno? La Mercedes ha già convinto Verstappen.

Max Verstappen ha attraversato un periodo difficile in Red Bull Racing. Il licenziamento di Christian Horner a Milton Keynes ha intensificato le tensioni interne, facendo speculare sul futuro del pilota olandese. Secondo l'ex pilota Johnny Herbert, i segnali sono chiari: la situazione sta cambiando.

Herbert sostiene che “Mercedes ha già guadagnato la fiducia di Max”. Il pilota osserva con attenzione quello che accade in casa Red Bull, soprattutto per quanto riguarda il nuovo motore sviluppato internamente.

I rumor parlano di ritardi e difficoltà nello sviluppo, mentre in Mercedes tutto sembra procedere con solidità. Max, sempre sulla ricerca della vittoria, si mostra impaziente se non ottiene ciò di cui ha bisogno, tanto da essere stato recentemente visto in colloquio con Toto Wolff in Sardegna. Inoltre, la perdita di diversi componenti chiave nel team alimenta ulteriori incertezze dietro le quinte.

Conversazioni che suscitano nostalgia

Herbert paragona l’attuale scenario a quando Mercedes convinse Lewis Hamilton a cambiare squadra. “Le discussioni tra Toto e Max ricordano molto quelle che Niki Lauda ebbe con Lewis ai tempi della McLaren. Mercedes sta presentando a Max tutte le opportunità che possono rendergli la vita più facile, e queste prospettive risultano estremamente allettanti”, spiega l’ex pilota.

L’esperto commenta ulteriormente: “Toto difende sempre, in pubblico, l’ipotesi che una simile mossa sia remota, ma il suo atteggiamento lascia intendere strategie ben diverse dietro le quinte. È probabile che Max stia già pensando a un cambiamento, alla ricerca di un ambiente capace di offrirgli tutto ciò di cui ha bisogno, soprattutto mentre il progetto del motore a Red Bull continua a mostrare segnali di incertezza, un lusso che un campione di Formula 1 non può permettersi.”

