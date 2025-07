Hamilton allontana Leclerc dalla Ferrari e vuole CAMBIARE il suo DNA

Lewis Hamilton concentra tutte le sue energie su Ferrari in vista della stagione 2026, quando la Formula 1 introdurrà un nuovo regolamento tecnico.

Il sette volte campione del mondo si è unito a Scuderia questa stagione e ha affermato a Sky Sports F1 che la monoposto del futuro dovrà riflettere in modo ancora più marcato il suo DNA.

Charles Leclerc fa parte della squadra Ferrari dal 2019. Nelle sue prime due stagioni, ha gareggiato affiancato a Sebastian Vettel e da allora è ritenuto l’uomo incaricato di portare a casa le vittorie, nel momento in cui la scuderia riuscirà a mettere a punto una vettura degna di un campionato mondiale.

Nonostante l’SF-25 presenti ancora notevoli difficoltà di gestione, Hamilton ha deciso di impegnarsi attivamente nello sviluppo del successore per migliorare le prestazioni complessive.

Difficoltà con la SF-25

Dopo la gara a Silverstone, il pilota britannico ha illustrato i punti deboli della sua monoposto: “In curva la vettura non si ‘aggancia’ correttamente, perdendo stabilità e rendendo la guida estremamente impegnativa. Nelle curve a bassa velocità, il comando dello sterzo non risponde come dovrebbe.”

Loïc Serra, ex pilota Mercedes e attuale direttore tecnico in Ferrari, collabora con Hamilton per affinare questi aspetti. “Durante la stagione abbiamo testato diverse soluzioni e regolazioni. Charles, che ha già contribuito allo sviluppo della vettura, conosce bene queste dinamiche”, ha aggiunto Hamilton.

L’obiettivo è quello di adattare la Ferrari del prossimo anno allo stile di guida di Hamilton. “L’attuale configurazione, in termini di equilibrio, non risulta ancora comoda e non desidero ripetere questa situazione in futuro”, ha spiegato il pilota, sottolineando come la collaborazione con Loïc e con l’intero team di fabbrica sia fondamentale affinché la prossima macchina rifletta appieno il suo DNA e incorpori le caratteristiche che apprezzo maggiormente.

