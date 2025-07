La Ferrari si prepara per una nuova era SENZA Hamilton

Ferrari ha confermato il futuro a lungo termine di uno dei suoi piloti, grazie alla firma di un nuovo contratto pluriennale che apre la strada a una nuova era senza Lewis Hamilton.

Antonio Giovinazzi, attualmente pilota ufficiale nelle competizioni di endurance e riserva in Formula 1 per supportare Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ha espresso la sua riconoscenza per la fiducia accordatagli.

“Otto anni fa ho iniziato la mia avventura con Ferrari, che per me è molto più di una squadra: è una famiglia. Rinnovare il mio contratto significa proseguire una sfida quotidiana in un ambiente in cui passione, lavoro di squadra e ambizione sono alla base di tutto”, ha dichiarato con orgoglio l’italiano.

Ha inoltre aggiunto: “Essere il rappresentante ufficiale al Campionato Mondiale Endurance e, allo stesso tempo, il terzo pilota in F1, è un impegno che assumo con entusiasmo. Ringrazio Ferrari per la fiducia costante e sono pronto ad affrontare insieme a loro le nuove sfide, con la stessa passione che da sempre mi contraddistingue.”

Giovinazzi approfondirà la sua esperienza in Ferrari

Sebbene non abbia ancora disputato un Gran Premio con Ferrari, Giovinazzi è un nome già noto agli appassionati di Formula 1, avendo trascorso tre stagioni in Alfa Romeo al fianco dell’ex campione mondiale Kimi Raikkonen.

Nonostante il percorso in F1 non abbia registrato risultati eccezionali, il pilota ha dimostrato il suo valore in altre discipline, soprattutto nel motorsport di endurance. Il suo momento più significativo è arrivato alle 24 Ore di Le Mans 2023, dove ha conquistato la prima vittoria di Ferrari in questa prestigiosa gara dopo più di cinquant’anni.

Inoltre, il pilota di 31 anni ha ottenuto successi importanti ad Imola e a Spa ed è attualmente nella sua terza stagione consecutiva nel Campionato Mondiale Endurance FIA con il team ufficiale Ferrari – AF Corse. Nel 2025, insieme ai compagni Alessandro Pier Guidi e James Calado, ha aggiunto due trionfi nelle gare di sei ore a Imola e Spa.

